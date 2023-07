Fetö iti Cevheri Güven’in haber kaynağı deşifre oldu

Başka bir deşifre de Habertürk yayınına katılan Doçent Dr. Cihat Yaycı'dan YÖK'e ilişkin geldi. Yaycı, 'YÖK'te temizlik yok" dedi ve ayrıntıları anlattı.

Yaycı açıklamasında "FETÖ'de Baş Yüceler Meclisi var. Bu Baş Yüceler Meclisinin 5 üyesinden birisi ve FETÖ'nün yerine geçebilecek adamın damadı bugün Türkiye'de bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi ve manipülasyon yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

"FETÖ gibi bir yapı iki numaralı adamının kızını kendisinin yetiştirmediği bir adam ile evlendirir mi?" diye soran Tümamiral "YÖK yetki tasarrufunu rektörlere devretmiş durumda. Rektörler ilgili kişi hakkında işlem yaparsa yapıyor yoksa YÖK yapmıyor. İdari tasarrufta bulunma yetkisini YÖK kendi üzerine de almalıdır" dedi.

ÇALDIKLARI EVRAKLA SEÇİM ÖNCESİ VİDEO YAPTILAR

FETÖ'den ceza almasına rağmen Şırnak Üniversitesinde görev yapan Bedirhan Önem’in eski sağ kolu ve örgüt içerisindeki sır katibi “Yetiş Ahmet”, Süleymancılarla ilişkilerini ifşa etti. Aydınlık'ın haberine göre “Yetiş Ahmet”, FETÖ'nün Şırnak mahrem yapılanması emniyet sorumlusu O.K.'nın Şırnak Valiliğindeki Süleymancı polisler üzerinden 7 sayfalık resmi belge çaldığını anlattı. Belgeyi FETÖ’cü Cevheri Güven’e ulaştırdıklarını söyleyen “Yetiş Ahmet”, amaçlarının seçimleri etkilemek olduğunu belirtti.

'BEDİRHAN ABİ MEHMET AKTAŞ'TAN NEFRET EDİYOR'

“Yetiş Ahmet” şu bilgileri verdi: “14 Mayıs seçimlerinden önce, Şırnak’ta bir kez daha AKP kazanmasın diye çok büyük bir operasyon yaptık. AKP 2019 yerel seçimlerinde Şırnak’ta HDP'nin oylarını çalarak Belediye Başkanlığını kazanmıştı. O dönemin Şırnak Valisi şimdiki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tı. Bedirhan Abi, ben ve Daire Başkanı O.K. abi HDP'nin daha çok milletvekili çıkarmasını ve Şırnak’ta AKP’nin çevireceği oyunu nasıl ortaya çıkarabiliriz diye birçok toplantı yaptık. Bedirhan Abi ve O.K. eski Vali şimdiki Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş'tan çok nefret ediyor.”

'O.K. SÜLEYMANCI POLİSLERLE İLGİLENİYOR'

“O.K. eski polis olduğu ve Süleymancılarla Şırnak’ta ilişkilerimizi yönetiyor. Süleymancı polislerin de bizim için çalışmasını sağlıyor, onlardan bilgi ve belge getiriyordu. Her aylık ruznamemizde Şırnak’ın durumunu gaybubet evinde şifreli internetle Yüceler Meclisi’ne iletiyorduk. 4 Mayıs’ta O.K. abi bana çok önemli bir belge gönderdi. 31 Mayıs 2019 yerel seçimlerinde önemli görevler yapan nüfus memuru H.D.'nin H. valiye yazdığı elektronik mektubunu Şırnak Valiliğindeki polislerden alıp bana gönderdi. Bu aldığı mektubun acilen Almanya’da yaşayan Youtube videolarıyla tanınan Cevheri Güven’e göndermemizi istedi. Böylelikle hem HDP’yi harekete geçirmiş hem de seçimden önce EGM Mehmet Aktaş'a, Bakan Soylu’ya ve Erdoğan’a güneydoğuda büyük darbe vurmuş olacaktık. Harika bir hamle olacağını söyledi O.K. abi ve derhal harekete geçtik. O.K. abi bana valilikten kaçırttığı belgeyi geç saatte gönderdi. Durum acil olduğu için Bedirhan Önem abiye durumu acil koduyla ilettim ve O. abinin gönderdiği mesajı ve belgeyi gönderdim.

'YÜCELER MECLİSİ BİZİ ARAYIP ÖZEL TEBRİK ETTİ'

“Bedirhan Abi gönderdiğim mesajı ve gelen belgeyi inceledikten sonra çok sevindi derhal harekete geçti. Cevheri Güven’i 5 Mayıs 2023 gece 00:30 gibi aradı ve yaklaşık yarım saat konuştu anlattı. O. abinin gönderdiği mesajı ve belgeyi Cevheri Güven’e gönderdi. Çok büyük iş başarmıştık. Cevheri Güven Bedirhan Abiye 14 Mayıs seçimlerinden önce Şırnak özelinde Güneydoğu’da HDP’yi harekete geçirecek ve Erdoğan’a, Soylu’ya, Aktaş’a çakacak çok güzel bir video hazırlayacağını söyledi. Cevheri dediğini yaptı. 7 Mayıs’ta 'Seçim Güvenliği Seçim Katiline Emanet' videosunu yayınladı. Güven’in 7 Mayıs’ta yayınladığı bu videosu Bedirhan Abi, O. Abi ve benim büyük başarımdı. Yüceler Meclisi bizi Amerika’da arayıp özel tebrik etti. O. abi ben ve Bedirhan Abi sevinçten havalara uçuyorduk. Bir hamleyle hem Erdoğan’a, Soylu’ya, Aktaş’a büyük darbe vurduk. Hem de HDP yetkilileri ile görüşerek onları harekete geçirdik. Bu hamlemizle HDP Şırnak’ta AKP’yi sandığa gömdü. Şırnak’ta seçim öncesi çok büyük moral oldu ve seçim gecesi 3 milletvekili çıktı. Erdoğan’a büyük darbe vurduk. %76 ya %21 oy oranı ile Erdoğan’ı yendik. Ne yaptıysak hepsini birer birer açıklayacağım. Yetiş Ahmet sürgündeyken sen huzurlu yaşayamayacaksın. Seni tanıdığım güne lanet olsun göz yaşım kalmadı artık.”

Kaynak:Odatv.com