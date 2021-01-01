FETÖ imamı yakalanınca konuştu! Melih Gökçek'ten korkunç Mansur Yavaş iddiası!

Dün İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ'cü Bakum'un yakalanması sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından korkunç bir iddiada bulundu.

Bakum-Yavaş ilişkisi

FETÖ imamı Bakum'ın yakalanması sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gökçek, FETÖ'cü Kamil Bakum'la CHP'li Mansur Yavaş'ın yakın arkadaş olduğunu, 2004 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın İnözü'ndeki bağında sayısız toplantılar yapan kişi olduğunu söyledi. Gökçek, ayrıca Bakum'un bizzat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından Ankara'nın Beypazarı ilçesine imam olarak gönderildiğini belirtti.