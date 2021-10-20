FETÖ ilk kez uluslararası bir bildiri metninde “terör örgütü” olarak yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacaklarını ele aldıklarını anlatan Erdoğan, “Togo ile esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız” diye konuştu. Türkiye’nin Lome Büyükelçiliğini 1 Nisan 2021’de faaliyete geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, Togo’nun da yıl sonuna kadar Ankara Büyükelçiliğini açacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Togo’nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo’daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi. Lome’de Türkiye Maarif Vakfının iki okulunun faaliyete geçmiş durumda olduğunu dile getiren Erdoğan, Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması hususunda ev sahibi liderle mutabık kaldıklarını söyledi.



İki ülke hükümetleri arasında, “Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokol” ve “Türkiye Maarif Vakfı ve Togo Cumhuriyeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması” imza altına alındı.



Erdoğan; Togo, Burkina Faso, Liberya ve Türkiye devlet başkanlarının düzenlediği dörtlü zirveye de katıldı. Zirve sonrası imzalanan nihai bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı ve ilk defa FETÖ terör örgütünün ismine bir uluslararası anlaşmada yer verildi. Bildiride ayrıca Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya” çağrısı da tekrarlandı.

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