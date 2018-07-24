0553 313 94 23

Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı çıktı!

Geçtiğimiz günlerde onlarca mensubu ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Oktar, Fetullah Gülen ile aynı kod adını kullanıyormuş.

24 Temmuz 2018 Salı 13:08
Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı çıktı!

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu Gülen'in kod adının Dayı olduğunu söylemişti. Aynı zamanda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer kod adının ise Kaptan olduğu biliniyordu.

KOD ADLARI AYNI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesi ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Oktar'ın Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti.

Bilindiği televizyon kanalında vitrin olarak sergilediği 'kedicik' olarak lanse ettiği kadınlarla anılan Adnan Oktar'a yönelik Mali polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce örgüt üyesi gözaltına alınmış, işlemleri ardından Oktar ve çok sayıda mensubu tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:08
  1. Adnan Oktar
  2. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya tepki
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    2. Rusya duyurdu! Erdoğan ve Putin..
    3. Trabzon'da e-Ticaret zirvesi!
    4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay..
    5. Zihni Çalışkan Eskişehir AK Parti il..
    6. Hırvatistan tarafını siyonizmden yana..
    7. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Merkel..
    8. Yolcu treninde uyuşturucu operasyonu
    9. Neye uğradıklarını şaşırdılar! PKK'ya..
    10. Bahattin Yıldız kimdir? Bahattin..
    11. Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü duyurdular
    12. İzmir'de nostaljik kamyonetiyle köy..
    13. Faizin sabit kaldığından haberi..
    14. FETÖ'ye "ankesörlü telefon"..
    15. Ağrı AK Parti il Başkanı olan Abbas..
    16. Eskişehir’de arıları uzaklaştırmak..
    17. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk..
    18. Muş'ta terör operasyonu: 4 kişi..
    19. Irak savaş uçakları terör örgütü..
    20. 147 kaçak yakalandı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular