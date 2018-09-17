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FETÖ ile mücadele sürüyor… 22 gözaltı daha

FETÖ ile mücadele devam ediyor. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki soruşturma kapsamında 6’sı muvazzaf 22 kişi için gözaltı kararı alındı

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:58
FETÖ ile mücadele sürüyor… 22 gözaltı daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde  FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 astsubay olmak üzere 10 asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam  22  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:58
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