FETÖ ile mücadele sürüyor… 22 gözaltı daha
FETÖ ile mücadele devam ediyor. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki soruşturma kapsamında 6’sı muvazzaf 22 kişi için gözaltı kararı alındı17 Eylül 2018 Pazartesi 09:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 astsubay olmak üzere 10 asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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