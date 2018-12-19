FETÖ ile ilişkisini açığa vurdu! Barbaros Şansal'dan skandal paylaşım!
Skandal paylaşımları ve Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle büyük tepki toplayan sözde modacı Barbaros Şansal, FETÖ firarisi Tarık Toros'un bir paylaşımını retweetledi. Türkiye düşmanlarıyla kirli ilişkileri defalarca deşifre olan Şansal, bu kez FETÖ ile ilişkisini alenen gözler önüne serdi.19 Aralık 2018 Çarşamba 00:27
Türkiye'ye yönelik hakaretleriyle defalarca gündeme gelen ve eşcinsel sapkınlığı yaymak için her fırsatı değerlendiren Barbaroş Şansal, FETÖ ile ilişkisini gözler önüne serecek bir paylaşımda bulundu.
Yıllardır Türkiye'ye düşmanlık eden ve vatan hainlerinin dizinde oturan Şansal, son olarak FETÖ'cülerle girdiği rezil ilişkiyle gündeme geldi.
FETÖ firarisi Tarık Toros'un Türkiye aleyhindeki paylaşımını Twitter'dan retweet eden hain Şansal, FETÖ ve Türkiye düşmanlarının şah mat hamleleriyle bir piyon gibi araya nasıl alındığını bir kez daha gösterdi.
FETÖ firarisi Toros, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, BBC'de katıldığı bir programda, Türkiye'de gazetecilikten hüküm giyen varmış gibi algı oluşturanlara cevap veriyor.
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