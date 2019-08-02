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FETÖ ile aynı taktik! Dansöz Adnan’ın trol ordusu iş başında

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında hazırlanan iddianame sonrası yapılan haberlerin ardından Adnan Oktar’ın trol ordusu sosyal medyadan harekete geçti.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:06
FETÖ ile aynı taktik! Dansöz Adnan’ın trol ordusu iş başında

 

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi hakkında yapılan haberlerin ardından Adnan Oktar’ın troll ordusu harekete geçti. Yapılan haberler sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz firari örgüt mensuplarına ya da sahte isimler adına oluşturulan sosyal medya hesapları harekete geçiyor ve video, yorum ya da fotoğraf yoluyla haberi yapan gazete ve gazeteciler hedef alınıyor.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde 31 ayrı suç kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyesi 226 şüpheli hakkında hazırlanan yaklaşık 4000 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde, yakın dönemde örgüt tarafından, sosyal medyanın yoğun şekilde kullanılmaya başladığı, Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamalarla örgüt liderinin talimatlarının yerine getirildiği bilgisi de bulunuyor. İddianamede, Örgüt mensuplarının hazırladıkları içerikleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak örgütsel propaganda yaptıkları belirtiliyor. Örgüt mensuplarının sosyal medya hesaplarının şifrelerinin birbirlerinde olduğu da vurgulanıyor.

Adnan Oktar'ın trol ordusu harekete geçti

Sabah'ın haberine göre;Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde yer alan detayların haberleştirilmesi sonrası Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü trolleri emir komuta sistemiyle harekete geçiyor. Örgüt mensupları, firari sanıklara ait kişilerin hesapları ve trol hesapları üzerinden örgüt iddianamesiyle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımların altına örgüt propagandası yapan paylaşımlar yapıyor.

İddianameyi haberleştiren yayın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan saldırıların organize bir şekilde yapıldığı ve örgütün trol ordusunun belli bir odaktan yönetildiği de organize hareket etmelerinden anlaşılıyor. Adnan Oktar troll ordusu, konvansiyonel medyayı baskı altına almaya çalışıyor ve kara propaganda yürütülüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık'tan sonra sosyal medyada örgütlenme modelinin aynısını uygulayan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyeleri FETÖ'nün kullandığı tüm kara propaganda yöntemlerini uyguluyor.

İddianamede yer alan isimler trol hesapta

Saldırılarda kullanılan kimi hesapların 2018 yılı Ağustos, Temmuz ve Ekim aylarında açılmış olduğu, kimilerinin ise 2019 yılında açılan yeni hesaplar olduğu göze çarpıyor. Yani trol hesapların büyük bölümünün örgüte yönelik operasyondan sonra açıldığı anlaşılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:06
  1. İstanbul
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  6. Adnan Oktar
  7. Fetullahçı Terör Örgütü

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