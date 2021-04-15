FETÖ iblisi ramazanda da zehir saçmayı sürdürüyor
15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdikten sonra bir kısmı yurtdışına kaçan FETÖ/PDY’nin firari üyeleri 4 kıtada zehir saçmaya devam ediyorlar.
Göksel Çağlav Ankara
Türkiye’de umduklarını bulamayan teröristler, ramazan ayında da İslam’ı kalkan olarak kullanarak, terör örgütünün faaliyetleri doğrultusunda kurdukları televizyon ile Avustralya, Avrupa, Amerika, ve Afrika kıtalarında iftar programı adı altında örgütün propagandasını yaparak Türkiye karşıtı algı oluşturmaya başladılar. Raindrops Tv adını verdikleri televizyon kanalı ile FETÖ’nün dünya genelindeki okullarında yetiştirdikleri ve ülkelerin can damarlarına yerleştirdikleri kişileri de bu programlarda kullanıyorlar.