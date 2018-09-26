FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı!
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde yakalandı.26 Eylül 2018 Çarşamba 18:07
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan bir şüpheli için İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamete giren ekipler, FETÖ/PDY davasında Tokat Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen görevinden ihraç edilmiş öğretmen Sezgin Çevik'i saklanırken buldu.
Gözaltına alınan Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çevik, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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