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FETÖ hükümlüsü komiser, kovalamaca sonucu enselendi

Adana "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser, kovalamaca sonucu yakalanarak cezaevine kondu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:45
FETÖ hükümlüsü komiser, kovalamaca sonucu enselendi

Adana'da, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda uygulama yaparken şüpheli buldukları bir kişiyi durdurarak kimliğini kontrol etti.

Polis, veriliş tarihi 2009 olarak gözüken H.K. adına düzenlenmiş kimliğin hiç yıpranmamış olmasından şüphelendi.

Ara sokaklara kaçtı

Bu durumu fark eden şüpheli, yaya olarak Mirzaçelebi Mahallesi ara sokaklarına kaçarak izini kaybettirmek istedi.

Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser Soner Olgun olduğu belirlendi.

Olgun, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:45
  1. FETÖ
  2. komiser
  3. Seyhan ilçesi
  4. Adana İl Emniyet Müdürlüğü

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