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"FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı olsa da…”

ASBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen, 15 Temmuz davalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapıya sahip olsa da Yargıtay dava süreçlerinde titizlikle çalışıyor." dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:39

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Yeniakit.com.tr'ye konuşan Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiÖğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmaları değerlendirdi. Yerdelen, “Yargıtay, cebir ve şiddete karışmamış ya da doğrudan cebir ve şiddetin uygulanmasına katkı sunmamış kişiler söz konusuysa, bu kişilerin darbeye teşebbüs suçundan yargılanmayacağına ilişkin karar veriyor.” ifadelerini kullandı.

Kesinleşmemiş hükümlere yönelik yorum yapılırken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Yerdelen, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmaları değerlendirdi. Doç. Dr. Yerdelen, "Özellikle yargılaması devam eden davalar hakkında beyanda bulunurken titiz davranmak  gerekir. Akademisyen de olsa basın mensubu da olsa konuşmaması icab eder." dedi.

'Önümüzde karmaşık bir yapı var'

FETÖ'nün geniş kapsamlı ve geniş bir teşkilat yapısı olduğuna dikkat çeken Yerdelen, "Masum kişilerin kullandığı bazı programlarında sanki Bylock'muş gibi algılanmasına neden olan bir süreç yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Yargıtay süreci titizlikle yürütüyor'

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin davaların karmaşık yapısı olduğunu da ifade eden Yerdelen, şunları söyledi:

"Yargıtay bu konuda çok hassas davranıyor. Mesela birinci derece mahkemelerinden verilen kararla 'örgüt üyesi' olarak mahkum edilmesi gereken zanlı için Yargıtay gerekli değerlendirmeyi titizlikle yapıyor. Hem verilen kararları incelediğimizde hem de bu konuya ilişkin toplantılarda dile getirilenlerden bunu görebiliyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:39
  1. FETÖ
  2. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  3. Erdal Yerdelen

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