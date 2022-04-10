FETÖ güzellemesi yaptığı ortaya çıktı! İşte Cemal Enginyurt’un skandal Gülen güzellemesi!
MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye geçen Cemal Enginyurt’un FETÖ elebaşı Gülen’e yaptığı güzellemeye ilişkin görüntüler bir kez daha gündem oldu. 17/25 Aralık’tan sonra yaptığı konuşmada Enginyurt, “Bu adamları iyi tanıyın. Bakın memlekette bir Başbakan var bir Cumhurbaşkanı var son iki aydır her gün bir paralelle uğraşıyorlar. Memleketin başka işi kalmamış gibi Fethullah Gülen diye 72 yaşındaki adamı terörist yaptılar.” ifadelerini kullanıyor.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un başını ağrıtacak FETÖ konuşması sosyal medyada gündem oldu.
İşte o konuşmanın ayrıntıları!
FETÖ lideri Fethullah Gülen'e terörist denilmesine sert çıkan Cemal Enginyurt, işte bu skandal sözleri dile getiriyor:
"Bu adamları iyi tanıyın. Bakın memlekette bir Başbakan var bir Cumhurbaşkanı var son iki aydır her gün bir paralelle uğraşıyorlar. İşi gücü bıraktılar paralelle uğraşıyorlar. Her gün polis tutukluyorlar, ertesi gün serbest bırakıyorlar. Memleketin başka işi kalmamış gibi Fethullah Gülen diye 72 yaşındaki adamı terörist yaptılar, en büyük terörist şerefsiz Apo ile yan yana kol kola oldular. Ama Kumru'nun halinden anlayan yok."