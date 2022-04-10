FETÖ güzellemesi yaptığı ortaya çıktı! İşte Cemal Enginyurt’un skandal Gülen güzellemesi!

MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye geçen Cemal Enginyurt’un FETÖ elebaşı Gülen’e yaptığı güzellemeye ilişkin görüntüler bir kez daha gündem oldu. 17/25 Aralık’tan sonra yaptığı konuşmada Enginyurt, “Bu adamları iyi tanıyın. Bakın memlekette bir Başbakan var bir Cumhurbaşkanı var son iki aydır her gün bir paralelle uğraşıyorlar. Memleketin başka işi kalmamış gibi Fethullah Gülen diye 72 yaşındaki adamı terörist yaptılar.” ifadelerini kullanıyor.