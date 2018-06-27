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FETÖ firarisi Tekalan'ın kızı babasını reddetti!

FETÖ çatı davasının firari sanığı olan kapatılan Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü Tekalan'ın kızı Hümeyra Nur Tekalan Toman'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:07
FETÖ firarisi Tekalan'ın kızı babasını reddetti!

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı örgütün tepe yöneticilerinden kapatılan Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kızı Hümeyra Nur Tekalan Toman'ın terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmasına başlandı., 2003'te evlendikten sonra babasının kendisini dışladığını savundu.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Toman ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden Toman, örgütle ilgisi bulunmayan bir kolejde görev yaptığını söyledi.
FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını belirten Toman, gerek çalıştığı kurumlarda gerekse başka yerlerde örgütün sohbet veya toplantılarına katılmadığını, bu tarz faaliyetlere tanık da olmadığını savundu.

Toman, örgüte maddi yardımda bulunmadığını, gazete ve dergilerine abone olmadığını iddia etti. Bank Asya'da ise maaş hesabı bulunduğunu ancak talimatla bankaya para yatırmadığını anlatan Toman, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Bir dönem örgüte bağlı kurumlarda çalıştığını, işe girmesinde babasının da etkisinin bulunmuş olabileceğini dile getiren Toman, çocuğunun doğması ve fikir ayrılığı nedeniyle 2006'da "yapıyla bağlantılı" kurumlardan ayrıldığını aktardı.

NİKAHINA BİLE GELMEMİŞ

Ailesinin kendisini bir başkasıyla evlendirmek istediğini, 2003'te babasının karşı çıkmasına rağmen eşiyle evlendiğini ifade eden Toman, bunun üzerine aileden dışlandığını, babasının nikahına dahi gelmediğini anlattı.

Babasının sadece çocukları doğduğunda birkaç kez arayıp kendisiyle görüştüğünü ifade eden Toman, "Aile ilişkimiz yok. Bana küs. O benim sadece biyolojik olarak babam. Bana o dönemde tavır almış ve beni dışlamıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık beyanının ardından dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:07
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. PDY
  4. FATİH ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖR
  5. Hümeyra Nur Tekalan TOMAN
  6. Şerif Ali Tekalan'
  7. ÇATI DAVASI

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