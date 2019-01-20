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FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yakalandı.

20 Ocak 2019 Pazar 00:43
FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Sami Boydak (47), iddiaya göre ailesi ile Umre’ye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL’lik senetle yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sami Boydak, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezası almıştı.

İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre’ye gitmek için Erkilet Havalimanı’na gelen Sami Boydak’ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gram altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL’lik senet de bulundu.

Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan Boydak'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 00:09
  1. Kayseri
  2. Sami Boydak
  3. fetö

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