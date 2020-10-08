  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.
Aktüel

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:11:08 -
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar!
Gündem

Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar! "Çatışmaların durması ancak buna bağlı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı operasyonlar karşısında darmadağın olan Ermenistan, gömüldüğü yerden ses..
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay