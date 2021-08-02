FETÖ firarisi Dündar hainlikte sınır tanımadı! "Ateşin Çocukları" adlı teröristlere kol kanat gerdi
Almanya'ya kaçan firari Can Dündar, ormanlarımızı yakan "Ateşin Çocukları" adlı teröristleri korumaya kalktı. Adeta, 'yangınları çıkarın ama üstlenmeyin' dedi.
Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarını PKK terör örgütü bağlantılı "ateşin çocukları insiyatifi" adlı teröristler üstlendi.
Tüm bunlara rağmen Almanya'ya kaçan FETÖ firarisi Can Dündar, terör örgütü PKK/PYD ve yandaşlarını aklamaya kalktı.
Hainlikte sınır tanımayan Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam da iktidar acz içinde köşeye sıkışmış, AK Parti konvoyu yangın mağdurlarına çay fırlatıp oradan sıvışmıştı. Yangın Saray'a yaklaşırken bu açıklama imdada yetişti. Rüzgar yön değiştirir şimdi..." dedi.
Dünyadan da büyük tepki alan terörist PKK ve yandaşları attıkları tweetleri sildiler.