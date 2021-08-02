  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı
Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek
Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği
Gündem FETÖ firarisi Dündar hainlikte sınır tanımadı! "Ateşin Çocukları" adlı teröristlere kol kanat gerdi
Gündem

FETÖ firarisi Dündar hainlikte sınır tanımadı! "Ateşin Çocukları" adlı teröristlere kol kanat gerdi

Almanya'ya kaçan firari Can Dündar, ormanlarımızı yakan "Ateşin Çocukları" adlı teröristleri korumaya kalktı. Adeta, 'yangınları çıkarın ama üstlenmeyin' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 00:08:00 - 2021-08-02 00:45:26
FETÖ firarisi Dündar hainlikte sınır tanımadı! "Ateşin Çocukları" adlı teröristlere kol kanat gerdi

Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarını PKK terör örgütü bağlantılı "ateşin çocukları insiyatifi" adlı teröristler üstlendi.

Tüm bunlara rağmen Almanya'ya kaçan FETÖ firarisi Can Dündar, terör örgütü PKK/PYD ve yandaşlarını aklamaya kalktı.

Hainlikte sınır tanımayan Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam da iktidar acz içinde köşeye sıkışmış, AK Parti konvoyu yangın mağdurlarına çay fırlatıp oradan sıvışmıştı. Yangın Saray'a yaklaşırken bu açıklama imdada yetişti. Rüzgar yön değiştirir şimdi..." dedi.

Dünyadan da büyük tepki alan terörist PKK ve yandaşları attıkları tweetleri sildiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay