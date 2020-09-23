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Aktüel FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı
Aktüel

FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:26:18 -
FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift gözaltına alındı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, emniyetin mahrem yapılanması içinde olduğu ve daha önce örgütle bağlantılı bir kurumda çalıştığı öne sürülen H.İ.İ. ve eşi H.İ'nin ilçede olduğunu belirledi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Siirt ve Malatya'da da aranması bulunan çift, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Beş ayrı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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