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Gündem FETÖ firarisi Can Dündar için harekete geçildi!
Gündem

FETÖ firarisi Can Dündar için harekete geçildi!

MİT tırları ihanetiyle bilinen FETÖ firarisi Can Dündar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 18:02:00 - 2022-09-05 18:21:14
FETÖ firarisi Can Dündar için harekete geçildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi Can Dündar'ın, Twitter'da 31 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımda bağlantısını paylaştığı Youtube videosundaki açıklamaları üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Dündar'ın söz konusu videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.

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Yorumlar

kafkas

almanya baskaninin mali fetonun kopegi eline gece n kullaniyor
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