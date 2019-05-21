FETÖ firarisi Aydın'da enselendi Muğla'da yürütülen FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D, Aydın'da yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında örgüt üyeliğinden 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin adresine operasyon düzenledi. N.D'nin gözaltına alındığı operasyonda adresteki dijital materyallere el konuldu. N.D, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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