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FETÖ eriyor! Kritik isim yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ'ye yapılan operasyonda Trabzon il imamı Muhammet Köleoğlu ve eşi, örgütün gaybubet evinde yakalandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:53
FETÖ eriyor! Kritik isim yakalandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından toplam 2 bin 198 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 2 bin 198 kişiden 779'u tutuklanırken, 749'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında 263 emniyet mensubundan 100'ü tutuklandı, 53'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca 163 askeri personelden 55'i tutuklanırken, 94'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Aralarında firari durumda olan polis, asker, kamu görevlisi, iş adamı ve vatandaşların bulunduğu 146 şüpheli ise aranıyor.

SÖZDE İL İMAMI YAKALANDI

Trabzon'da FETÖ/PDY'nin lider kadrosu tamamen çökertildi. Son operasyonlarda Trabzon il imamı Muhammet Köleoğlu, Ordu'da saklandığı gaybubet evinde eşi Ayşe Köleoğlu ile birlikte yakalandı. Trabzon'a getirilen çift tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgütün, Hatay doğumlu olan Muhammet Köleoğlu'na "Trabzon valisi olacaksın" dedikleri öğrenildi. Köleoğlu çiftinin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Köleoğlu'nun yardımcısı olan ve 'Usame' kod adını kullanan bölge imamı Yüksel Yavaş ise geçen mayıs ayında İzmir'de yakalandı. Örgüte ait kapatılan okullarda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Yavaş da tutuklanmıştı. Örgütün asker imamı Kadir Paslı 10.5 yıl, polis imamı Ekrem Çelik ise 15 yıl hapse mahkum oldu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:53
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. İzmir
  4. Hatay
  5. FETÖ
  6. Muhammet Köleoğlu
  7. ByLock
  8. Yüksel Yavaş
  9. Kadir Paslı
  10. Ekrem Çelik

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