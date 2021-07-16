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Gündem FETö elebaşı öldü mü? O tarihten beri görüntü vermedi
Gündem

FETö elebaşı öldü mü? O tarihten beri görüntü vermedi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen en son Mayıs ayında verdiği görüntüde bitik haldeydi. O tarihten beri örgüt mesajlarında görüntü vermemesi dikkat çekerken öldü mü yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 08:32:00 -
FETö elebaşı öldü mü? O tarihten beri görüntü vermedi

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ndeki malikanesinden örgütüne haftalık videolarla mesajlar gönderen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, iki aydır hiçbir görüntü vermedi.

FETÖ içinde öldü iddiaları dolaşıyor

Örgüt içinde bir süredir sağlık durumunun kötüye gittiği bilgisi dolaşan elebaşı hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hatta öldü yorumları yapıldı.

Elebaşı Fetullah en son 14 Mayıs'ta görüntülendi

Elebaşı Fetullah son olarak 14 Mayıs 2021 tarihinde Pensilvanya'daki malikanesinde görüntülenmişti. Yürümekte zorluk çektiği dikkatlerden kaçmayan hainin bitkin ve hasta olduğu görülmüştü.

'Hastayım' demişti

Elebaşı daha önce yayınladığı bir videoda pek çok hastalığa sahip olduğunu söylemişti.

Örgütün internet sitesi üzerinden FETÖ'cülere mesajlar gönderilen videolarda da aylardır yeni görüntü yer almıyor. Elebaşının eski konuşmalarından derlemeler yapılarak örgüt üyelerine gönderiliyor.

FETÖ'nün veliahtı da öldü

Fetullah Gülen FETÖ’yü kurduğunda yanındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül, Almanya’da Kovid-19’dan öldü. Kırmızı listede aranan Şengül’ün 3 aydır Hessen eyaletinde tedavi görmesi Alman hükümetinin FETÖ’ye desteğini gözler önüne serdi.

Örgütte tayin ve terfilerden sorumlu Şengül, ‘Türkiye imamı’ Mustafa Özcan’la liderlik kavgası da veriyordu. Kırmızı bültenle aranan başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül’ün Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ’nün Türkiye’deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten “Başyüceler” ya da “İstişare Heyeti” olarak da bilinen “Karanlık Kurul” içerisindeydi.

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Yorumlar

murat aydemir

gebermiş toprak kabul etmemiş tükürmüş sürekli
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BK

gebersin baş giderse geri kalan ayak takımı çorap söküğü gibi çözülür
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