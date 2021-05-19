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Gündem FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, teröristin son görüntülerini paylaştı. Terörist Gülen'in bitkin durumda olduğu görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 01:18:00 -
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen, uzun yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

Okyanus ötesinden, Türkiye'de devlet kurumlarına sızmış teröristlerine verdiği emirlerle giriştiği darbe teşebbüsüyle yüzlerce insanın şehit olmasına neden olan eli kanlı terörist başının sağlık sorunları olduğu sık sık gündeme geliyor.

FETÖ elebaşının son görüntüsü

Fetö başı Gülen'in son olarak ABD'deki malikansinde yakınları tarafından çekilen bir görüntüsü paylaşıldı.

Görüntüde terörist başının iyice yaşlandığı ve bitkin durumda olduğu görüldü.

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