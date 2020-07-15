FETÖ elebaşı Gülen'in evinin önüne geldiler!
Türk vatandaşları, FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin dönümünde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çiftliğinin önünde FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.
Darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları, pankart taşıyan uçaklar ve Türk vatandaşları araçlarıyla konvoy halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çiftliğinin önünde FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.