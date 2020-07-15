  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

FETÖ elebaşı Gülen'in evinin önüne geldiler!

Türk vatandaşları, FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin dönümünde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çiftliğinin önünde FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 23:06:00 - 2020-07-15 23:07:57
FETÖ elebaşı Gülen'in evinin önüne geldiler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

Darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları, pankart taşıyan uçaklar ve Türk vatandaşları araçlarıyla konvoy halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çiftliğinin önünde FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı