FETÖ elebaşı Gülen'den örgüte yeni mesaj

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgüt içine mesajlar verdiği "kırık testi" konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Gülen'in 2009 yılındaki konuşmasından hazırlanan yazısının başlığına "Fetret Devri mi?" başlığı atması da, örgüt içinde devam eden kavgayı hatırlattı. Gülen yazısında, "Müslümanlığı araştıran insanlar, bizi gördüklerinde yürüdükleri yoldan gerisin geriye dönebilirler. İşte bütün bunlar da zihin karışıklığına sebep oluyor. Bu tür konularda konuşurken bir taraftan dinin muhkem hükümlerine bağlı kalmaya, diğer yandan da doğru bir üslup kullanmak suretiyle insanları rencide etmemeye ve kırmamaya çok dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Örgüt içinde kavgalar

Yeni Şafak'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrasında terör örgütü içinde yaşanan çatışma, kamuoyuna açık alanlarda da devam etti. 2020'nin mayıs ayında firari FETÖ'cü Tuncay Opçin, sosyal medya hesabından açık bir şekilde FETÖ lideri Gülen’in yakın çevresini eleştirdi. Öte yandan terör örgütü içinde liderlik kavgası yaşandığı da basına yansımış, hatta FETÖ'nün yayın organı Herkul.org sitesinde, 2020'nin Haziran ayında "Vifak ve İttifak" başlıklı yayınlanan yazı, örgüt içindeki kavganın göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Elebaşı Gülen'in "özel sekreteri" olarak bilinen Cevdet Türkyolu ile sosyal medya yöneticisi olan Osman Şimşek arasında da kavga çıkmıştı. Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması sebebiyle yaşanan örgüt içinde servet kavgası büyüdü.

Para tartışmasını gündeme getiren FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında da tartışma yaşanmıştı. Dumanlı, eski muhabiri Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçlamıştı. Dönmez ise eski müdürüne "Bu yaptığın gazetecilik değil" deyip "gazeteci etiğine yakışmayan" tutumlarını hatırlatmıştı.

FETÖ içinde başlayan para kavgası Ekrem Dumanlı tartışması başlatmış, FETÖ'nün firari isimlerinden Tuncay Opçin, FETÖ içindeki Ekrem Dumanlı kavgasını anlatmıştı. Opçin kavgaya ilişkin, "İçinde bulunduğun grupla felsefi anlamda kopuş yaşamışsın. Çeker gidersin. Hem ayrılıyorsun hem kapı önünde olay çıkartıyorsun. Hizmet'in sistem değil, bazı gönüllülerinin karakter sorunu var. Bugün Ekrem Dumanlı'yı, Zaman'ı eleştiren bazı isimleri görünce gülüp geçiyorum. Zaman'da yazabilmek için kimleri kimleri devreye sokup, başarılı olamayınca şimdi hakperestlik adına, intikam alıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.