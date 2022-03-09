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Gündem FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi! Taziye mesajı bile paylaştılar
Gündem

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi! Taziye mesajı bile paylaştılar

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de öldüğü iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 01:01:00 -
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi! Taziye mesajı bile paylaştılar

New Jersey’de bulunan Tughrbooks isimli kitap yayıncısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğünü paylaştı.

Yayıncı, FETÖ terör örgütünü artık damadı Cevdet Türkyolu’nun temsil edeceğini açıklayarak taziye mesajı yayınladı.

Zehirlendiğini açıklamışlardı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü.

Terör örgütü lideri Gülen, Türkiye'yi terk ettiği 1999 yılından bugüne ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bu malikenede yaşıyordu.

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