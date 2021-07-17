‘FETÖ’ diyemeyen İmamoğlu’nun rezilliği yeniden gündemde! Mimoza'ya var Ömer Halisdemir'e yok

İstanbulluları 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle kandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mega kenti 2 yılda sivri sinek yuvası haline getiren, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giden yolu yapmak yerine eşiyle tenis oynamak için Haliç'in üzerine kort yaptıran ve koronavirüs pandemisi sürecinde adeta İstanbulluları ölüme terk eden İmamoğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5. yıldönümünde İstanbullara attığı mesajda ‘FETÖ’ ve ‘Darbe’ ve ’15 Temmuz’ gibi ifadeleri kullanmaktan çekindi. Mesajında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” İfadelerine yer veren İmamoğlu’nun FETÖ’ye tek kelime etmemesi manidar karşılandı.

İşte o mesaj:

Ömer Halisdemir hazımsızlığı!

İmamoğlu'nun FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 yılında kalkıştığı darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' dediği ve teklifi komisyona dahi göndermediği kepazeliği yeniden gündeme geldi.

Aynı İmamoğlu, CHP yandaşlığıyla bilinen ve bulduğu her fırsatta kendisini cilalayan Volkan Konak'ın bir şarkısıyla ilgili yaptığı teklifi ise "derhal" diyerek kabul etmişti.

"Atatürk isim enflasyonu mu?"

Ekrem İmamoğlu'nun Beylidüzü Belediye başkanlığı döneminden bu yana foyalarını ortaya döken gazeteci Cengiz Alçayır, yaptığı açıklamada "Her ilde; Atatürk mahallesi, sokağı, cadddesi ve kültür merkezi var. Atatürk isim enflasyonu mu? İçini kemiren şey şehit Ömer Halisdemir. Niye, o darbecilerin alnına sıkarken Ekrem İmamoğlu, 'aman ha sokağa çıkmayın' diyor. Karısı ise sokağa çıkanlara 'gerizekalı, beyinsizler' diyor. Bu insanlar şuan İstanbul'un bir numarası. Allah belalarını versin. Şimdi hangi gazi derdini anlatabiliyor. Saraçhane'yi o gece teslim edilmedi ama şimdi bu münafık insanlara teslim edildi. Niye içi dışı ayrı oynuyor. Bugün İBB Meclisi'nde İstanbul'un en işlek yerinin adı Ömer Halisdemir olsun diye teklif edilsin, vallahi de billahi de kabul etmez." ifadelerini kullandı.