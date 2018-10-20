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"FETÖ diye bir örgüt yoktur" Abdurrahim Karslı'dan skandal sözler!

Merkez Parti Genel Başkanı Abdürrahim Karslı, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nü skandal ifadelerle aklamaya çalıştı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:20
"FETÖ diye bir örgüt yoktur" Abdurrahim Karslı'dan skandal sözler!

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2016'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Abdürrahim Karslı, dün akşam katıldığı televizyon programında FETÖ'den tutuklanan hapishanedeki teröristleri savunan skandal açıklamalar yaptı.

FETÖ'cüleri savundu

FETÖ'den gelen talimatla 2014 yılında Merkez Partisi'ni kurduğu iddia edilen Karslı, programda ByLock'un suç olmadığını savunacak kadar ileri gitti.

Takvim'de yer alan habere göre; Daha önce "FETÖ diye bir örgüt yoktur" şeklindeki açıklamalar da yapan ve hapishanedeki FETÖ'cü teröristleri savunan Karslı, "Şu anda hapishanelerde 250 bin kişi var. Bu ciddi bir rakam. Bunu hep aklınızda tutmanızı istiyorum. 250 bin kişiyi tutmak her açıdan bir problem. Bu insanların bir kısmı hükümlü değil. Aynı Brunson meselesinde olduğu gibi tedbiren tutuklu. Suç işlemiş, delilleri karartma saikiyle hüküm verilmeden tedbir amaçlı içeride tutulan insanlar. Ceza hukukumuzun uygulaması açısından ciddi sıkıntılarımız var. FETÖ olayları nedeniyle de bu tür tedbiren uygulamalara bakıyorsunuz. Deliller ne? ByLock. O da zaten BTK'nın elinde. Hükümetin elinde. Bank Asya'ya para yatırmış, o da zaten TMSF'nin elinde. TMSF de hükümetin elinde. Okula gitmiş gitmemiş vs. Bütün bu kullanılan tevkifler bu hadisede olduğu gibi uygun değil." sözleriyle bir skandala daha imza attı.

Abdurrahim Karslı, sosyal medya hesabından süreki olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik çirkin iftiralarda bulunmuştu.







Darbe tehdidinde bulunmuştu

Karslı gelen yıl da sosyal medya hesabından darbe tehditi içeren küstah bir paylaşımda bulunmuştu. Karslı, "Ankara'da uzun zamandan beri görmediğim bir atmosfer hakim, hava her açıdan hakim unsurlar aleyhine dönme meylinde. Şafak sökmeye hak ve adaletsizliklerden oluşan zifiri karanlık yavaş yavaş dağılmaya başlamış. Aydınlanma Merkezden başlamış, Allah sonumuzu inşaallah hayreder." diye yazmıştı.

 

FETÖ'cü genel başkan 'FETÖ yoktur' dedi!

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:20
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. FETÖ
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. AK Parti
  7. Abdurrahim Karslı

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