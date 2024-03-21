  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ detayına dikkat! Öyle bir halt yiyor ki… Ekrem’in yeni model trolü bakın kim çıktı
Gündem

FETÖ detayına dikkat! Öyle bir halt yiyor ki… Ekrem’in yeni model trolü bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 16:52:00 -
FETÖ detayına dikkat! Öyle bir halt yiyor ki… Ekrem’in yeni model trolü bakın kim çıktı

CHP'li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yaşlılarla dalga geçtiği videolarıyla tanınan trolü, FETÖ'den hapis yatmış eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı.

Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı oluşturan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.

Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaştı.

Gürses, paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemeyi ihmal etmedi. Gürses'in diğer paylaşımlarında da sürekli Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapması, onun paralı trolü olduğu yorumlarını getirdi.

İmamoğlu’na hafakanlar bastıracak gelişme! "Kafa kopartan" detayı resmen şok etti
İmamoğlu’na hafakanlar bastıracak gelişme! “Kafa kopartan” detayı resmen şok etti

Medya

İmamoğlu’na hafakanlar bastıracak gelişme! “Kafa kopartan” detayı resmen şok etti

CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!
CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!

Gündem

CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı
Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

İmamoğlu’nun trolü FETÖ’cü ihraç savcı çıktı! Cezaevinden çıktı mikrofonu alıp sokağa koştu
İmamoğlu’nun trolü FETÖ’cü ihraç savcı çıktı! Cezaevinden çıktı mikrofonu alıp sokağa koştu

Gündem

İmamoğlu’nun trolü FETÖ’cü ihraç savcı çıktı! Cezaevinden çıktı mikrofonu alıp sokağa koştu

İmamoğlu’nun yeni skandalı patladı! "Elimde kaseti var yayınlarsam yüzde 10 alamaz"
İmamoğlu’nun yeni skandalı patladı! “Elimde kaseti var yayınlarsam yüzde 10 alamaz”

Siyaset

İmamoğlu’nun yeni skandalı patladı! “Elimde kaseti var yayınlarsam yüzde 10 alamaz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23