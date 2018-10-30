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FETÖ deşifre olmamak için bunu yapıyordu

Eskişehir'de FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 58 sanığın davasında, örgütün kullandığı yöntem deşifre oldu.

30 Ekim 2018 Salı 16:48
FETÖ deşifre olmamak için bunu yapıyordu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir oluşumunda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 58 sanığın davasında verilen mütealada, örgütün kullandığı yöntem dikkat çekti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatlar hazır bulundu. Mütalaada, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen sanıkların ankesörlü telefondan yaptıkları görüşmelerin yanı sıra farklı yöntemlerin de kullanıldığı aktarılarak, "Cep telefonuna kaydedilen numaraların son iki hanesinin 99'a tamamlanması yöntemi kullanılmıştır. Örneğin bir telefon numarasının son iki hanesi 50 ise numara telefona kaydedilirken 49 olarak yazılmış" ifadeleri kullanıldı.

Mahkemede yargılanan sanıklar, son savunmalarını yapmak üzere heyetten süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:48
  1. Eskişehir
  2. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

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