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FETÖ davasında skandal ifadeler!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan bir şüphelinin verdiği ifadeler skandal boyutunu aştı. İfadelerde, insanların örgüt tuzağına nasıl düşürüldüğüne dair önemli bilgiler verildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:46
FETÖ davasında skandal ifadeler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan bir şüpheli, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HKK) verdiği önemi anlatan bilgiler verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski subay E.A, FETÖ'nün HKK'ya eleman kazandırmak için örgüt mensuplarını ikna etmek adına kullandıkları jargonları anlatarak gizliliğe verilen önemden bahsetti.

"F-16 kullanacaksın"

İtirafçı E.A, lise yıllarında örgütle tanışmasının ardından FETÖ'nün dershanesine gittiğini, üniversite sınavlarından önce örgüt abisinin herkesi tek tek odasına çağırarak, "Asker olmak ister misiniz?" diye sorduğunu, asker olmak isteyenlere "Hava Harp Okuluna gideceksin burada pilot olup F-16 uçağını kullanacaksın. Dünyada kaç kişi F-16 uçağı kullanıyor?" şeklindeki söylemlerle öğrencilerin aklını çeldiğini aktardı.

İtirafçı subay, bu "abi"nin ikna yöntemi olarak FETÖ'cü olmayan pilotları suçlayarak, "Askeriye içerisindeki pilotlar terörle mücadelede boş yerleri bombalayıp bombalayıp geliyor. Bunlar göstermelik bir şekilde terörle mücadele ediyor. Sen ve senin gibi insanlar pilot olarak etkin bir şekilde terörle mücadele edecek. Ülkemizin belası olan terör örgütü PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor." telkininde bulunduğu beyan etti.

"Havacılığın üç kat, denizciliğin iki kat, karacılığın bir kat sevabı var"

Hava Harp Okuluna girmeyi kabul etmesinin ardından kendisine "kod" isim verildiğine dikkati çeken E.A, askeri sınava girmeden önce "Furkan" isimli örgüt abisinin yapılacak mülakattan önce kendisine telkinlerde bulunduğunu belirtti. E.A, "Örgüt abisi bana, 'Fetullah Gülen'in havacılığın üç kat, denizciliğin iki kat, karacılığın bir kat sevabının olduğunu söyledi.' Bana bu şekilde söyleyerek Hava Harp Okulunun daha önemli olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün okulda ne derece güçlü olduğunu..."

Okulu kazandıktan sonra gördüğü manzara karşısında şaşırdığını, buradaki askeri öğrenci ve komutanların büyük bölümünün FETÖ'ye mensubiyetinin olduğunu ifade eden E.A, "FETÖ'nün okulda ne derece güçlü olduğunu, öğrenci profilinin tek tip görünüm ve hareket yapısına sahip olması nedeniyle okuldaki öğrencilerin FETÖ yapılanmasına ait öğrenciler olduğunu gördüm. Okul yönetiminin de çoğu kesiminin tavır ve davranışlarından bu yapıya mensup olduklarını düşündüm." değerlendirmesini paylaştı.

"FETÖ'nün HKK'daki gücü çok fazlaydı"

E.A, bir örgüt abisinin de Hava Harp Okuluna gitmek istemeyen arkadaşını ikna etmek için Kurtuluş ve Çanakkale savaşları ile İslamiyet'in ilk kuruluş yıllarındaki savaşlardan kaçanların dine ihanet ettiğini, bunun vatan hainliği olduğuna ilişkin dini ve milli duyguları kullandığını kaydetti.

"FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki gücü çok fazlaydı." diyen E.A, 17-25 Aralık sürecinin ardından gerçek yüzünü gördüğü örgütten bağlarını kopardığını öne sürdü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:46
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. FETÖ davası
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • Sarp doganSarp dogan18 dk önce
    Sensin diimi hüküm verici. Allah seni ve sana kulluk edenleri ıslah etsin. Sonunuz çok kötü. Allah a yatıp kalkıp tövbe etmeniz gerekir. ABD ile Siyonistlerle birlik olup Yüce Türk Milletine kumpas kurarsınız öyle mi alçaklar. Allah bu milletin yüzüne her zaman bakmış, rahmet etmiştir. Benim gariban dedem ninem Çanakkalede, Sakaryada kanlarını dökerek aldılar ve bize emanet ettiler bu vatanı. Değil sen ve köpeğin olduğu ABD, İsrail Cehennemlikleri, kafirleri gelse gene size bırakmayız lan bu vatanı. Varlığım Allah yolunda, Türk varlığına armağan olsun.. (Ulusalcı İzmirli)
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    allah hakkı için ne için yaratıldıysanız onun için yaşayın üstünlük takvadadır allahın mülkünde ortağı yoktur dilediğini yapmak için hiçbirşeye muhtaç değildir sizi bir kullukla şereflendirmişse bilinki sizi şanıyla şereflendirmiştir size muhtaç olmamıştır nemrutun ordusunu sivrisinek ordusu yere serdi hava kara deniz kuvvetleri değil kabeyi de ebabiller korudu allah sizi birşeyle şereflendirdiyse bunun şükrünü ifa edin böyle sapıklıklara kapılmayın allaha emanet olun

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