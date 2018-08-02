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FETÖ davasında karar açıklandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin görülen davada 4 sanığa hapis cezası verilirken, 10 sanık için ise beraat kararı verildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:40
FETÖ davasında karar açıklandı

 Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 4 sanığa 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. 

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından, sanıkların savunmaları alındı.

Örgütün dershanesinde çalışan ve "Göksun ilçe imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık İrfan Akyazı, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, "Ben örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullanmadım. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı ile HTS kayıtları çelişkilidir. Ben örgüte ait dershanede görev yaptım. Ben bu örgüt içerisinde herhangi bir görev de almadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan İshak Selük ise Almanya'ya din görevlisi olarak görevlendirildiğini, 15 Temmuz 2016'dan sonra kurum tarafından Türkiye'ye çağrıldığını ve hemen ülkeye döndüğünü, bu örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Tutuksuz yargılanan Beyhan Aksoy, "FETÖ bir terör örgütüdür. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 250 kişinin ölümüne sebep olanlarla birlikte olmam mümkün değildir. Bazı kişilerle aramızdaki husumetten dolayı bana iftira ediyorlar." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Emine Caymaz, bu örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Diğer 10 sanık da haklarında isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan İrfan Akyazı'nın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığını, tanık ifadelerinde örgütün "Göksun ilçe imamı" olduğunu, sanık İshak Selük'ün tanık ifadelerinde himmet topladığını, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığını, sanık Beyhan Aksoy'un FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve ikametinde yapılan aramada örgütün elebaşına ait vaaz CD'sinin ele geçirildiğini, sanık Emine Caymaz'ın örgütle bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğine bağış yaptığını ve Bank Asya'ya talimatla para yatırdıklarını gerekçe göstererek, 10 sanığın cezalandırılmasını, 4 sanığın ise beraatine karar verilmesi talep etti.

Mahkeme heyeti, Akyazı hakkında 8 yıl 9 ay, Selük ve Aksoy'a 6 yıl 3 ay, Caymaz'a 2 yıl 1 ay hapis cezası, 10 sanığın da beraatine karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 22:40
  1. Kahramanmaraş
  2. fetö
  3. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

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