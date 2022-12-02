FETÖ çözülüyor! Önder Aytaç’tan kaset itirafı

FETÖ çözülüyor, kavga büyüyor... İşte itiraflar...

FETÖ içindeki iktidar kavgası yaptıkları kumpasları itiraf etmelerine neden oluyor. Firari FETÖ'cü Önder Aytaç, MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpasını kuranın FETÖ olduğunu söyledi.

Fethullah Gülen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla birlikte örgüt içinde iktidar kavgası giderek büyüyor. Birden fazla kanat olan FETÖ'de kavga sosyal medyaya taşındı.

Firari FETÖ'cü Önder Aytaç ile Mustafa Yeşil ve Mustafa Özcan'a bağlı örgüt üyeleri Twitter'dan birbirlerine girdi.

Bu yaşanan kavgada Önder Aytaç önemli bir itirafta bulundu. FETÖ'nün sürekli reddettiği kaset kumpaslarını örgütün yaptığı söyledi. Önder Aytaç, "Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir’in ve Deniz Baykal’ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir" diye yazdı.

Önder Aytaç'ın bahsettiği Temel Alsancak, FETÖ'nün emniyet imamı olarak görev yapıyordu. Örgütün Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'ın adı ise en son Necip Hablemitoğlu suikastı iddianamesinde geçti. Bu cinayetin emrini veren kişinin Mustafa Özcan olduğu iddianamede yazıldı. Mustafa Yeşil de örgütün önemli kurumlarından biri olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yürütüyordu.