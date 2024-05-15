  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ benzeri gizli yapılanmanın brokratları ve gazetecileri dinlediği ortaya çıktı
Gündem

FETÖ benzeri gizli yapılanmanın brokratları ve gazetecileri dinlediği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 14:45:09 - 2024-05-15 14:45:09
FETÖ benzeri gizli yapılanmanın brokratları ve gazetecileri dinlediği ortaya çıktı

Devletin içinde FETÖ benzeri bir yapılanmanın, aralarında devlet görevlilerinin olduğu üst düzey bürokrat ve gazetecileri dinlediği ortaya çıktı.

Türkiye, yeni bir gizli yapılanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Emniyet içindeki bazı isimler, yargıdaki iş birlikçilerinden aldığı destekle Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını hükümet aleyhindeki bir komploya çevirmek istedi.

Devlet içerisinde kurulan bu gizli yapılanma kısa süre içerisinde deşifre edildi.

Bu yapılanmanın neler yaptığı da ortaya çıkmaya başladı.

280 üst düzey isim takip edildi

A Haber canlı yayınında konuyla ilgili konuşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yapılanmanın 280 kişiyi takibe alıp telefon dinlemesi yaptığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdurrahman Şimşek, şunları söyledi:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Söylemeyeceğim çok üst düzey siyasiler var, gazeteciler var. Bir ulusal gazetenin Ankara Temsilcisi'nin de dinlendiği belirlendi.

Bu dinlemeler, izlemeler nasıl yapıldı; onu da söyleyeyim. Telefon, internet trafiğine bakılmış. Hangi benzin istasyonlarından benzin aldığı, sosyal medyada mesajlaşma kimlerle yazıştığına ilişkin 280 kişinin bakılmış. Üst düzey isimler var.

Eski Adalet Bakanı'nın oğlu da bu dinlenenler, izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı, bu konuyu da soruşturuyor."

FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!
FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!

Gündem

FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!

Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi
Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi

Gündem

Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi

"Temiz Eller Operasyonu başlatacağız... Hepsine çökeceğiz..." Sanki FETÖ hortlamış gibi
"Temiz Eller Operasyonu başlatacağız... Hepsine çökeceğiz..." Sanki FETÖ hortlamış gibi

Medya

"Temiz Eller Operasyonu başlatacağız... Hepsine çökeceğiz..." Sanki FETÖ hortlamış gibi

Fetöcü’ler konuşmanın altını üstünü kesti! Cübbeli’ye manipülasyon! İşte o konuşmanın tamamını yayınlıyoruz.
Fetöcü’ler konuşmanın altını üstünü kesti! Cübbeli’ye manipülasyon! İşte o konuşmanın tamamını yayınlıyoruz.

Gündem

Fetöcü’ler konuşmanın altını üstünü kesti! Cübbeli’ye manipülasyon! İşte o konuşmanın tamamını yayınlıyoruz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23