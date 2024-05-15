FETÖ benzeri gizli yapılanmanın brokratları ve gazetecileri dinlediği ortaya çıktı

Türkiye, yeni bir gizli yapılanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Emniyet içindeki bazı isimler, yargıdaki iş birlikçilerinden aldığı destekle Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını hükümet aleyhindeki bir komploya çevirmek istedi.

Devlet içerisinde kurulan bu gizli yapılanma kısa süre içerisinde deşifre edildi.

Bu yapılanmanın neler yaptığı da ortaya çıkmaya başladı.

280 üst düzey isim takip edildi

A Haber canlı yayınında konuyla ilgili konuşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, yapılanmanın 280 kişiyi takibe alıp telefon dinlemesi yaptığını söyledi.

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Abdurrahman Şimşek, şunları söyledi:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Söylemeyeceğim çok üst düzey siyasiler var, gazeteciler var. Bir ulusal gazetenin Ankara Temsilcisi'nin de dinlendiği belirlendi.

Bu dinlemeler, izlemeler nasıl yapıldı; onu da söyleyeyim. Telefon, internet trafiğine bakılmış. Hangi benzin istasyonlarından benzin aldığı, sosyal medyada mesajlaşma kimlerle yazıştığına ilişkin 280 kişinin bakılmış. Üst düzey isimler var.

Eski Adalet Bakanı'nın oğlu da bu dinlenenler, izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı, bu konuyu da soruşturuyor."