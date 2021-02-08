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Siyaset FETÖ bağlantılı Ersin Şimşek Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettikten sonra ortadan kayboldu
Siyaset

FETÖ bağlantılı Ersin Şimşek Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettikten sonra ortadan kayboldu

FETÖ bağlantılı Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettikten sonra sırra kadem bastı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 07:26:00 - 2021-02-08 07:28:31
FETÖ bağlantılı Ersin Şimşek Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettikten sonra ortadan kayboldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezinde misafir ettiği Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek ortadan kayboldu.

Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2020’de Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek’i kabul etmiş, dernek üyeleriyle de video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu’na Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye eden ve birlikte poz veren Şimşek’in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da en güvendiği adamı Osman Şimşek’in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz’da ABD’deydi

Söz konusu ziyaret, “Pensilvanya’dan mesaj mı getirdi” manşetleriyle basında yer almıştı. 29 Ocak’taki haberde, bir dönem garson ve vale olarak çalışan Ersin Şimşek’in 30’un üzerinde yurt dışı çıkış kaydı olduğu, 7 Temmuz 2016 tarihinde ABD’ye gittiği ve 27 Temmuz’da ülkeye döndüğü belirtiliyordu.

Adresi sahte çıktı

Söz konusu haberin ardından ise Şimşek’in başkanı olduğu Milliyetçi İmam Hatipliler Derneğinin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda adresi, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi’nde görünen derneğin yerinde aslında bir inşaat firmasının deposunun bulunduğu, yani derneğin resmi makamlara sahte adres bildirdiği tespit edilmişti. Daha sonrasında Şimşek kayıplara karıştı. Şimşek, söz konusu haberlerle ilgili hiçbir açıklama dahi yapmadı. Ayrıca muhabirimiz Şimşek tarafından kullanıldığı öğrenilen “0532 230 .. ..” numaralı telefonu birçok kez aradı. Ancak Şimşek, telefonlarına da cevap vermedi.

CHP de sessiz

Ayrıca söz konusu haberlere CHP’nin de sessiz kalması dikkat çekti. Şimşek gibi CHP de söz konusu ziyarete ve derneğe ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Söz konusu ziyarete ilişkin fotoğraflar ise hala CHP’nin internet sitesinde yer alıyor. Yine 9 Ocak 2020’de kurulan derneğin, 7 kurucu üyesi bulunuyor. Söz konusu kurucu üyelerinin hiçbiri de açıklama yapmadı.

İletişim bilgisi yok

Söz konusu derneğin adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin internette herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Derneğin internet sitesi dahi bulunmuyor. Buna karşın, resmi makamlara bir depo olarak kullanılan yeri “adres” olarak bildiren derneğin, iletişim bilgilerini de gizlediği öğrenildi. Derneğin iletişim bilgilerinin resmi kayıtlarda çıkmadığı belirtildi.

Tek faaliyeti bu oldu

Şimşek’in başkanı olduğu derneğin bilinen bir faaliyeti de bulunmuyor. Bugüne kadar ki tek faaliyeti ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti olarak görünüyor. Öte yandan Şimşek, bazı üyelerinin “Fişleniriz” kaygısıyla daveti reddettiğini iddia ederek algı operasyonu yapmıştı.

Ortadan kaybolan Ersin Şimşek’in ağabeyi Osman Şimşek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in en yakınındaki isimlerden biri. Mollalar Grubu içerisinde yer alan Osman Şimşek hakkında “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunuyor. Osman Şimşek, Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinde yaşıyor ve çiftliğin sorumluları arasında yer alıyor. Gülen’in bizzat yetiştirdiği ve en güvendiği adamlarından olduğu belirtilen Osman Şimşek, aynı zamanda elebaşının örgüt tabanına yönelik çeşitli mesajlarının ve videolarının yayınlandığı “Herkül” isimli sitenin de editörü.

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Yorumlar

Kemal Yılmaz

Fetö’den haber getirdiğini bildiğinize göre, fetö bir haber de size uçurmuş demekki!!!
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