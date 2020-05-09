FETÖ Azerbaycan'da rövanşta! Uyuyan hücreleri teker teker uyandırıyorlar

Türkiye'nin Twitter fenomenlerinden Üst Akıl Oyunları, Azerbaycan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehlikesini yazdı. Bugün sabaha doğru üst üste atılan tweetlerle gündeme oturan Üst Akıl Oyunları, 17-25 Aralık yargıda darbe sürecinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Elnur Aslanov'un yeniden devlette yüksek görev alacağının altını çizdi.

Twitter'da FETÖ okulu mezunu eski milletvekili Ceyhun Osmanlı'nın da parti başkanı olarak, uyuduğu hücreden çıktığı bildirildi.

Ali Hacı'nın bildirdiğine göre; Üst Akıl Oyunları'nın konuyla ilgili tweetleri şöyle:

“FETÖ yeniden Azerbaycan'da boy göstermeye başladı. Geçen sene ülkede yapılan devrim niteliğinde kadro değişikliklerinin ardından 2014 sonrası hücresine çekilen FETÖ üyeleri yeniden diriliş sergiliyorlar. Parlamento seçimlerinde başarı elde eden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Politik Analiz ve Enformasyon Eski Daire Başkanı Elnur Aslanov’un başını çektiği çekirdek kadro yeniden büyük revanş peşinde.

Azerbaycan Parlamentosuna kendi ekibinden isimleri iktidarın yenilikçi kanadının kontenjanından sokmayı başaran Aslanov, şimdi bakan olarak göreve dönmek peşinde.

FETÖ okulu mezunu olan sağ kolu, eski milletvekili Ceyhun Osmanlı'yı Yeşiller Harekatı lideri olarak siyasete sokan Aslanov kendisi de devlet görevine dönmek istiyor. İktidarda yeni olan bazı yetkililer Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hassaslığı konusunda maalesef yeterince duyarlı değiller ve Ceyhun Osmanlı'nın hızla önünü açıyorlar. Elnur Aslanov, Ceyhun Osmanlı ve Ferhad Memmedov sık sık buluşarak, rövanş planları yapıyorlar.

2014 senesinde Pensilvanya'ya mektubu Azerbaycan devleti makamlarınca ifşa olunan ve görevden alınan Elnur Aslanov'un mektubu şöyleydi:

"Şu anda devletin en yüksek kurumu olan cumhurbaşkanlığında çok önemli bir vazifeyi icra etmekteyim. Bilmenizi ve emin olmanızı isterim ki, Allah'ın bu aciz kulunun hayatı hizmet hareketimize feda edilmiştir.

Hizmet hareketimize gönül vermiş arkadaşlarımızın devlet kurumlarında devlete ait müesseslerde vazifeye alınması için elimden gelen her türlü desteği veriyorum. Bundan sonra da bu işte bütün gücümle ağabeylerimize yardımcı olacağım. Türkiye'deki başarılarımız Azerbaycan'daki hizmet hareketine gönül vermiş Azeri arkadaşlarımızı hayli gururlandırmıştır. Şu anda daha bir aşkla, şevkle çalışmaktalar. İnanıyorum ki, sizin sayenizde Azerbaycan'da hizmet faaliyetlerimizin kapsama alanını daha da büyütmeye ve çok daha ileriye götürmeye muvaffak olacağız."

Bu satırları yazan Aslanov görevden alındıktan sonra tenzili-rütbe olarak, İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'nda bir göreve tayin edildi ve daha sonra bu görevden ayrılarak, FETÖ'nün ABD, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Ukrayna'daki işlerini yönetti.

Ali Hasanov'un görevinden alınmasından hemen sonra Yeni Azerbaycan Partisi toplantılarına katılan Elnur Aslanov parlamentoya istediği şahısları sokmayı kısmen başardı. Şimdi ise kendisi bakanlık iddiasında ve yeniden eskisi gibi gençleri yönetmek istiyor. Gençler politikasına hakim olmakla beraber ekonomiye de el atmak isteyen Aslanov siyasi güç olarak, ülkede öne çıkmak istiyor."

Uyuyan hücreleri teker teker uyandırıyorlar

İşin garip tarafı 2016 sonrası FETÖ Azerbaycan'da kış uykusuna giderken, herkes bittiğini düşündü. Fakat Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler Şubesi Başkanı Adalet Valiyev'in Ceyhun Osmanlı'nın Yeşiller Harekatı'nı ilan eder etmez kabul ederek parti kurma çabasını takdir etmesi FETÖ'nün Azerbaycan'da gücünü bir daha kanıtladı. Elnur Aslanov ve Ceyhun Osmanlı Yeşiller üzerinden sadece parti çalışması yapmıyor, uyuyan hücreleri teker teker uyandırıyorlar. Tabii ki, şimdiki heyette aktif ve güçlü olan bakan desteği ile. Fakat FETÖ güçlerini "genç aydınlar" olarak devreye sokmak isteyenler, 15 Temmuz'da yaşananlardan hiç mi ders çıkaramamışlar? Herhalde yanlış hesabın çarşıdan, böyle hain girişimlerin de Türkiye'ye sözde değil, özde kardeşlik yapan Aliyev'den döneceğine inanıyoruz.