FETÖ, ‘Afrika’ya yardım’ diye para toplayıp teröristlerini besliyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Türkiye’de yayın yasağı getirilen Samanyolu internet sitesi üzerinden Türkiye’yi karalama amaçlı haberler yapan FETÖ’cüler, bu internet sitesine koydukları link ile ‘infotimetohelp’ isimli hesaba yönlendirilerek bağış kampanyası yapılmasını sağlıyorlar. Kendi adlarına toplayamayacakları yardım paralarını, sözde Afrikalı insanlara yardım ediyormuş gibi göstererek, “Her damla bir tebessüm” başlığı altında hesaplarına aktarıyorlar.

Afrika’da su kıtlığı yaşanan ülkelerden, Kenya, Somali, Tanzanya, Etiyopya, Burkina Faso, Çad, Uganda, Togo, Kamerun ve Nijerya’da temiz su kuyusu açtıklarını iddia ederek, yenilerini açacakmış gibi, “Projeyi daha ileriye taşımak ve bu yıl 250 yeni su kuyusu inşa etmek istiyoruz. Bize yardım edin, su vermek hayat vermektir!” ifadeleriyle para dileniyorlar.

Kandırmak hayat felsefeleri

Daha önce de insanların vicdanlarını kullanarak örgüt adına milyarlarca para toplayan terör örgütünün bu girişimi ilk değil. Firar ettikten sonra örgüt içinde tartışmalara konu olan yardım paraları, örgütün önde gelen isimlerinden sorulmuş, cevap dahi bulamamıştı.

Gazete, dergi basma girişimleri başarısız olunca, internet siteleri üzerinden çeşitli yardım kampanyaları düzenleyerek, örgütü ekonomik açıdan ayakta tutmaya çalışıyorlar.