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İSLAM Fetih sembolü olan mescitte 710 yıl sonra ilk namaz
İSLAM

Fetih sembolü olan mescitte 710 yıl sonra ilk namaz

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:37:00 -
Fetih sembolü olan mescitte 710 yıl sonra ilk namaz

Manisa'yı fethinden sonra Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit olan ve restorasyonu tamamlanan Fetih Mescidi, 710 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun imamlığında kılındı.

Manisa'yı fethinden sonra Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit olan ve restorasyonu tamamlanan Fetih Mescidi, 710 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun imamlığında kılındı.

Şehzadeler Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Saruhan Bey'in Manisa'yı fethinden sonra Bizans topraklarına yaptırdığı ve günümüze ulaşan tek eser olan harabe halindeki Fetih Mescidi'nde geçen yıl restorasyon çalışması başlattı.

Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit olan Fetih Mescidi, 12 milyon TL harcanarak restore edildi. Gün yüzüne çıkarılan mescit, ibadete hazır hale getirildi.
Mescit, bugün Manisa'nın fethinin 710'uncu yıl dönümünde düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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Törene; Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ile vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimi öncesi konuşma yapan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Manisa'nın fatihi Saruhan Bey tarafından yaptırılmış olan Fetih Mescidi'nin aslına uygun bir şekilde restore ederek, bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Burayı çevre düzenlemesiyle 12 milyona inşa ettik. Bugüne kadar emek sarf edenlere teşekkür ediyorum. Tarihimize, ecdadımıza, emanetimize sahip çıkarak mescidi aslına uygun bir şekilde restore ettik, bugün de halkımıza ve ilgili kurumlarımıza emanet ediyoruz. Rabbi'm nice güzel ecdad yadigarı, güzel eserleri restore edip, kazandırmayı bizlere nasip etsin" dedi. Kurdele kesimi sonrası ilk namaz, Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun imamlığında kılındı.

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