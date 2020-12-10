Fetih-Der’den anlamlı proje
Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), Suriye’nin İdlib ilinde açtığı okulda, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarla zorla yerinden ettiği görme engellilere okuma yazma eğitimi veriyor.
Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, yaptığı açıklamada, İdlib’deki okullarında görme engelli öğrencilere okuma yazma ve Kur’an eğitimi verdiklerini söyledi. Bulat, “Öğrenciler, derneğimiz tarafından özel servis ve refakatçiler eşliğinde haftada üç gün evlerinden alınıp günlük eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.” dedi. Yılmaz Bulat, “Türkiye’den getirilen özel cihazlarla 3 sınıfta yaklaşık 60 öğrenciye okuma - yazma eğitimi veriliyor” ifadelerini kullandı.