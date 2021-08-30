Feti Yıldız: Sizi kim fonluyor?
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, bilimselliğini, güvenilirliğini yitirmiş araştırma şirketlerine tepki gösterdi.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız sosyal medya hesabından araştırma şirketlerine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “Bilimselliğini, güvenilirliğini yitirmiş araştırma şirketleri; Haftada birden fazla sonuç açıklıyorsunuz. Kamuoyu araştırması adı altında vatandaşı yönlendirme çalışmalarınıza, ısmarlanmış sonuçlarınıza, manüplasyon ve dezenformasyonlarınıza kim para veriyor, kim fonluyor?” ifadelerini kullandı.