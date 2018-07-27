Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü

Vatan haini satılmış ABD uşağı Fetullah Gülen'in ABD'de öldüğü öğrenildi. İlahiyatçı vaaiz Prof. Dr. Cevat Akşit, polisimiz Türkiye'ye getirecekti ancak Fetullah Gülen öldü. Mezarı da ABD'de Yahudi mezarlığına gömüldü" dedi.

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ, CESEDİ YAHUDİ MEZARLIĞINDA

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Superhaber'e yaptığı açıklamada teröristbaşı vatan haini Fetullah Gülen ile ilgili bomba iddiada bulundu. Akşit FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü iddia etti.

Vaaiz Prof. Dr. Cevat Akşit, teröristbaşı Fetullah Gülen’in öldüğünü şöyle açıkladı: “Vatan haini satılmış ABD uşağı Fetullah Gülen'in ABD'de öldüğü öğrenildi. İlahiyatçı vaaiz Prof. Dr. Cevat Akşit, polisimiz Türkiye'ye getirecekti ancak Fetullah Gülen öldü. Mezarı da ABD'de Yahudi mezarlığına gömüldü"

18 ÜLKEDEN 80 FETÖCÜ PAKETLENDİ

Bekir Bozdağ, MİT'in FETÖ operasyonlarına ilişkin ise 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü "paketleyip getirdiğini" söylemişti.

BAHÇELİ: TÜRKİYE DÜŞMANI TERÖRİSTLERİ YOK EDECEK BABAYİĞİT YOK MU?

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye düşmanı teröristleri yok edecek helal süt emmiş üç beş babayiğit yok mudur?" diye konuşmuştu.