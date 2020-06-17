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Aktüel

Fethiyeli turizmciler tatilcileri bekliyor

FETOB Başkanı Bülent Uysal: - "Amacımız Fethiye'ye gelen misafirlerimize en hijyenik sağlıklı ortamda tatil sunmak. İlgili bakanlıkların yayımladığı genelgeler doğrultusunda otelcilerimiz yatırımlarını ve hazırlıklarını yaptı"

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:31:28 -
Fethiyeli turizmciler tatilcileri bekliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Sağlıklı Turizm Belgesi" alarak kapıları açan oteller, misafirlerini bekliyor.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, "Sağlıklı Turizm Belgesi" verilen Tui Sensatori Resort Barut Hotel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinde 55 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Turizm sezonunu alınan önlemlerle keyifli bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirten Uysal, "Amacımız Fethiye'ye gelen misafirlerimize en hijyenik sağlıklı ortamda tatil sunmak. İlgili bakanlıkların yayımladığı genelgeler doğrultusunda otelcilerimiz yatırımlarını ve hazırlıklarını yaptı." dedi.

İlçedeki bazı otellerin "Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığını, birçoğunun da başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğunu bildiren Uysal, "Fethiye'deki otellerimiz sağlıklı ve güvenli turizm için hazır." ifadesini kullandı.

Kaymakamlık, Belediye ve esnafın plajlarda gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Uysal, ortak kullanım alanlarının sürekli denetlendiğini dile getirdi.

Uysal, lise ve üniversite sınavlarının ardından bölgelerinde yoğunluk beklediklerini, yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla hareketliliğin daha da artacağını öngördüklerini kaydetti.

Fethiye'nin Türkiye'deki en güzel plajları barındırdığını, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirten Uysal, şunları ifade etti:

"İlçemiz, deniz, kum, güneşin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Bunların başında Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan uçuş yapanlar eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyredebiliyor. Paraşütün dışında rüzgar sörfü, rafting, dalış gibi birçok etkinliğimiz de hizmet vermek için hazır. Kayaköy, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, Af Kule Manastırı, Göcek, Ölüdeniz gibi Türkiye'nin tanıtım güzü bölgelerimiz ziyaretçilerini bekliyor."

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