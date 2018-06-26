Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında Yeni Mahallede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği Hera’nın da destek verdiği aramada 6 parça halinde 101,80 gr Esrar Maddesi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler C. Ö (26) ve M.O.K (22), Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen C.Ö ve M.O.K uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.