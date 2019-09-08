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Fethiye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

08 Eylül 2019 Pazar 03:56
Fethiye’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Beray Kökten (48) idaresindeki 48 GZ 777 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi 177 sokak ile 203 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta,Aykut D. idaresindeki CG 566 ZA plakalı otomobil ile çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kökten, yoldan geçen çöp kamyonun altında kaldı.


Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kökten’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Otomobil sürücüsü Aykut D. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 03:56
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