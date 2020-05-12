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Aktüel

Fethiye’de kaçak tütün ve alkol operasyonu

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Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:14:46 -
Fethiye’de kaçak tütün ve alkol operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisim yaptığı operasyonda, piyasaya sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, kaçak tütün ve elektronik sigara sürmeye çalışan 4 kişi hakkında işlem yapıldı


Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçede kaçak tütün ve sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İlçedeki iki iş yeri iki ev ve 4 araca eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2850 paket sigara, 10 paket halinde 500 gram tütün, 500 gram kaçak nargile tütünü, 60 litre etil alkol, bir miktar elektronik sigara likidi ve filtresi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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