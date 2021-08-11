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Yerel Fethiye otogarında kanlı kavga: Bir ölü
Yerel

Fethiye otogarında kanlı kavga: Bir ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan otogarda tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 02:51:00 -
Fethiye otogarında kanlı kavga: Bir ölü

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde, Cavit Alioğlu ile kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Alioğlu’nu bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Alioğlu’nun, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alioğlu'nu bıçakladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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