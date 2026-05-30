  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Haliç'te fetih ruhu şahlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin’in "Türkler Geliyor" şarkısına tek yürek eşlik etti! Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı Beyaz Saray'da kritik saatler! Trump son sözünü söylemek için kurmaylarını topluyor! Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi! Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?' Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu CHP’de şov bitti, gerçekler ifşa oldu! Mahmut Tanal’ın ikiyüzlü siyaseti milletin vicdanında mahkum oldu! Siyonistlerin vahşeti sınır tanımıyor! Gazze'de yardımları engelleyen katil İsrail, mazlum Filistinlileri salgın hastalıkların kucağına itti! İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Gündem Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da...
Gündem

Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fethin 573. yılı: Fatih’in miğferi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "İstanbul’un Fethi’nden, Gönüllerin Fethine" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in de kullandığı miğferin benzerini hediye etti.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın cihanşümul vizyonundan ve Osmanlı Devleti’ni bir dünya gücüne dönüştüren devlet anlayışından ilham alınarak hazırlanan özel miğfer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.

Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan miğferlerin birebir replika modeli olarak üretilen eser, çelik gövde üzerine uygulanan el işçiliğiyle dikkat çekiyor. Kazıma ve kabartma motiflerle süslenen miğferin üzerinde Fetih Suresi, dört halifenin isimleri ve alınlık kısmında Besmele yer alıyor. İç kısmında keçe kaplama bulunan eser, arka bölümündeki zincir peçenek detayı, hareketli burun siperliği ve sivri tepelik formuyla dönemin askerî estetiğini yansıtıyor.

FETİH RUHUNU TEMSİL EDİYOR

Altın tonlu detaylarla zenginleştirilen miğfer, yalnızca bir savaş teçhizatının replikası olmanın ötesinde; fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve tarihî hafızayı temsil eden sembolik bir eser niteliği taşıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı.

GÖNÜLLERİ FETHEDİYORUZ

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi.
Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul’a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz" sözleriyle dile getirdi.
Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul’un fethinin yalnızca askerî bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.
Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Başkan Erdoğan'dan Arafat’taki Türk hacılara sürpriz
Başkan Erdoğan'dan Arafat’taki Türk hacılara sürpriz

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Arafat’taki Türk hacılara sürpriz

Emine Erdoğan’dan "İstanbul’un Fethi" mesajı
Emine Erdoğan’dan “İstanbul’un Fethi” mesajı

Gündem

Emine Erdoğan’dan “İstanbul’un Fethi” mesajı

Başkan Erdoğan Ayasofya'da
Başkan Erdoğan Ayasofya'da

Siyaset

Başkan Erdoğan Ayasofya'da

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Siyaset

İstanbul'un fethinin 573. yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Haliç'te fetih ruhu şahlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin’in "Türkler Geliyor" şarkısına tek yürek eşlik etti!
Haliç'te fetih ruhu şahlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin’in "Türkler Geliyor" şarkısına tek yürek eşlik etti!

Gündem

Haliç'te fetih ruhu şahlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin’in "Türkler Geliyor" şarkısına tek yürek eşlik etti!

Erdoğan, Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti
Erdoğan, Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti

Gündem

Erdoğan, Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gelecek ABD ziyaretinde bu miğferi taksın

Taksın da makaraya alsın bütün dünya
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23