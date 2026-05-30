Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri belli oldu! Listeye Türk lezzetleri damga vurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri belli oldu! Listeye Türk lezzetleri damga vurdu!

Dünyanın en prestijli gastronomi platformu TastaAtlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini sıraladı. Türkiye'den 5 lezzet listede kendine yer bulmayı başardı.

TasteAtlas tarafından yayımlanan “Dünyanın En İyi Yoğurt Bazlı Yemekleri” listesi, farklı kültürlerin yoğurtla hazırlanan geleneksel tariflerini bir araya getirdi. Türkiye’den birçok lezzetin üst sıralarda yer aldığı listede, yoğurdun dünya mutfaklarındaki güçlü yeri bir kez daha dikkat çekti.

TasteAtlas’ın hazırladığı listede, yoğurt temelli ana yemekler, mezeler ve soslar değerlendirildi. Türkiye'den çökertme kebabı listenin ikinci sırasında yer alırken, mantı beşinci sıraya yerleşti.

Türk mutfağından listeye giren diğer lezzetler ise şiş tavuk, haydari ve çılbır oldu. Listenin zirvesinde Shishbarak yer aldı. Yoğurtlu sosla servis edilen geleneksel Lübnan yemeğini, Türkiye’den Çökertme kebabı takip etti.

TasteAtlas listesine göre dünyanın en iyi 20 yoğurt bazlı yemeği: 1- Shishbarak – Lübnan 2- Çökertme kebabı – Türkiye 3- Tirokafteri – Yunanistan 4- Chicken Tikka Masala – Birleşik Krallık 5- Mantı – Türkiye 6- Yiaourti me meli – Yunanistan

7- Snezhanka salata – Bulgaristan 8- Tandoori – Hindistan 9- Tzatziki – Yunanistan 10- Kabab barg – İran 11- Fatteh – Lübnan 12- Burek sa sirom – Sırbistan 13- Şiş tavuk – Türkiye

14- Korma – Hindistan 15- Haydari – Türkiye 16- Mast o khiar – İran 17- Portokalopita – Yunanistan (Kıbrıs/Girit etkili) 18- Gzik – Polonya 19- Çılbır – Türkiye 20- Koldskål (Buttermilk soup) – Danimarka/ kaynak: haber7

