  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı Türk şirket geliştirdi: Dronları sesinden yakalayacak Ömer Çelik'ten dünyaya Solingen mesajı: İnsanlık için en büyük tehdit CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık Maalesef acı gelişme duyuruldu! Bayramda yürek yakan şehit haberi İç Hesaplaşma başladı: CHP çok daha sert gelişmelere gebe “Ben bu ülkeye dolar getiriyorum” diyerek uçağı böyle birbirine kattı! Çıngar çıkaran kokonaya THY gerekeni yaptı CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü! Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek
Gündem Boğaz'da fetih coşkusu! Üsküdar semaları havai fişeklerle aydınlandı! İstanbul Valisi Gül'den kapanış konuşması
Gündem

Boğaz'da fetih coşkusu! Üsküdar semaları havai fişeklerle aydınlandı! İstanbul Valisi Gül'den kapanış konuşması

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Boğaz'da fetih coşkusu! Üsküdar semaları havai fişeklerle aydınlandı! İstanbul Valisi Gül'den kapanış konuşması

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü, kentin dört bir yanında gün boyu süren coşkulu etkinliklerin ardından Üsküdar Sahili'nde düzenlenen muhteşem bir programla taçlandı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen kutlamalara katılan binlerce İstanbullu, fetih ruhunu Boğaz'ın eşsiz manzarasında hep birlikte yaşadı.

İSTANBUL'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında Üsküdar Sahili'nde kutlama programı düzenlendi. 1'inci Ordu Komutanlığı Bandosu konseriyle başlayan program İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisiyle sona erdi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, kentin farklı noktalarında düzenlenen programlarla gün boyu kutlandı. İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirilen programlar kapsamında akşam saatlerinde Üsküdar'da konser ve havai fişek gösterisi yapıldı. 1'inci Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konserde marşlar ve çeşitli eserler seslendirildi. Sahili dolduran İstanbullular konserde seslendirilen eserlere ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve il protokol üyeleri katıldı. Konserin ardından sahilde yapılan havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.

 

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün de son olarak sizlerle birlikte 1. Ordu Komutanlığımızın bando birliğinin dinletisi ve sonrasında da havai fişeklerimizle günü tamamlayacağız" diye konuştu. Gül, fetihle birlikte bir çağın kapandığını ve yenisinin açıldığını dile getirerek, bunun sebebinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın yönetim anlayışı olduğunu kaydetti. 'Aile Yılı' kapsamında etkinliklere de yoğun katılım olduğunu belirten Gül, "Burada çocuklarla, annelerle, babalarla, büyükbabalarla birlikte ailece fethin coşkusunu yaşadığımız etkinlikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı. Vali Gül, etkinlik kapsamında planlanan dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktararak, "Bin 200 dronla fethin başlangıcından Ayasofya'nın tekrar açılışına kadar olan süreci sizlere gösterecektik. Sözün kısası dronlara nazar değdi. Dronlarımız çalışmadı. Manyetik bir problem olmuş. İnşallah ileriki dönemde yaptığımız hazırlıkları İstanbullularla tekrar buluşturacağız" dedi.

Program, havai fişek gösterisinin ardından tamamlandı. (DHA)

Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı
Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı

Gündem

Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Siyonist ahlaksızlık tescillendi! BM kara listeye alınan katil İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha dünyaya haykırdı!
Siyonist ahlaksızlık tescillendi! BM kara listeye alınan katil İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha dünyaya haykırdı!

Gündem

Siyonist ahlaksızlık tescillendi! BM kara listeye alınan katil İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha dünyaya haykırdı!

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23