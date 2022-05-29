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Gündem Fethin 569'uncu yılında Ayasofya'da sabah namazı coşkusu
Gündem

Fethin 569'uncu yılında Ayasofya'da sabah namazı coşkusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde program düzenledi. Sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu, namazı da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 09:51:00 - 2022-05-29 09:52:41

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünde fethin sembolü Ayasofya Camii'nde program düzenledi.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yüzlerce vatandaş katıldı. Ayasofya Camii'nde sabah namazı öncesinde Fetih Süresi okundu. Fetih Süresi'nin okunması sonrasında dualar edilirken Ali Erbaş, sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından bir konuşma yapan Ali Erbaş, "Cenab-ı Hakk, fethi nasıl 569 sene önce bu ümmete, bu millete nasip ettiyse bundan sonra da gönüllerimizi rabbimizin mağfiretine açsın" diye konuştu.

Program duaların ardından sona erdi.

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