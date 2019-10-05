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Fethi Gemuhluoğlu’nu rahmetle anıyoruz

Türk kültürüne eşsiz katkılar sunan yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 42. yıl dönümünde dualarla anılıyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:43
Fethi Gemuhluoğlu’nu rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu’nu ebedi aleme hicretinin 42. yıl dönümünde dualarla yad ediyoruz. Sağlam karakteri ve dava şuuruna adanmış kalemiyle bir nesli derinden etkileyen Gemuhluoğlu, sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor.

Batılılaşmaya dikkat çekmişti

Türk diline olan sevdası ve yetkinliğiyle bilinen Gemuhluoğlu, insanı insan yapan kadim değerlerin yılmaz bir savunucusuydu. İnandığı ve mücadele ettiği değerleri etrafındaki gençlere de aşılamak için olağanüstü bir gayret gösterdi. Büyük bir gönül adamı olan Gemuhluoğlu, Batılılaşmanın toplumumuzda meydana getirdiği tahribata dikkat çekti. Türk kültürüne eşsiz katkılar sunan Gemuhluoğlu, 5 Ekim 1977 yılında Hakk’a yürüdü.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 10:43
  1. Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu
  2. Türk dili
  3. Türk kültürü

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